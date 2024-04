Surprises musicales et performance des étudiants de l’IBS au musée d’Art moderne de Fontevraud Fontevraud, le musée d’Art moderne Fontevraud-l’Abbaye, samedi 18 mai 2024.

Surprises musicales et performance des étudiants de l’IBS au musée d’Art moderne de Fontevraud La Nuit des musées : une soirée au caractère singulier ! Samedi 18 mai, 19h00 Fontevraud, le musée d’Art moderne La dernière entrée se fera à 23h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

La Nuit des musées : une soirée au caractère singulier !

Participant pour la 3e année consécutive à La Nuit européenne des musées, le musée d’Art moderne ouvre gratuitement ses portes de 19h à minuit et offre au public plusieurs expériences sensibles.

Cette soirée sera l’occasion de (re)découvrir la collection permanente du musée et l’exposition Rendez-vous de Jean-Marie Bytebier dans cette ambiance feutrée qu’offrent les nuits de printemps.

Le musée d’Art moderne renouvelle également son invitation auprès d’une soliste de l’association Lyre&Muses. Elle ponctuera la déambulation des visiteurs de trois interventions musicales en dialogue avec la collection du musée d’Art moderne à 20h, 21h et 22h30. L’instrument comme le programme ne seront dévoilés que le soir même pour laisser la surprise au public.

Nous fêterons également les trois ans de partenariat avec l’Institut de bijouterie de Saumur et du projet Résonance. Avec la complicité de leur professeur Einav Benzano, artiste-bijoutière, les trois promotions du DNMade mention objet-bijou réaliseront une performance chorégraphique entre chaque intervention de la soliste de Lyre&Muses. Les élèves se glisseront dans la foule, créant une conversation entre leur corps, leur bijou et l’œuvre en écho.

Une expérience qui ne manquera pas non plus de surprendre !

Fontevraud, le musée d’Art moderne Abbaye royale de Fontevraud 49590 Fontevraud-l’abbaye Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 51 73 52 https://www.fontevraud.fr/event/la-nuit-europeenne-des-musees-2024-surprises-musicales/ https://www.instagram.com/fontevraud/ Le 1er septembre 2017, grâce à la donation d’une partie de la collection personnelle de Martine et Léon Cligman, la Région Pays de la Loire a présenté la création d’un musée d’Art moderne au coeur de l’Abbaye Royale de Fontevraud, propriété de l’État, protégée au titre des monuments historiques.

La donation vient enrichir de manière exceptionnelle la dimension patrimoniale et culturelle de Fontevraud, le plus ancien des centres culturels de rencontre, labellisé en 1976 et soutenu par le ministère de la Culture, lieu phare rayonnant sur le territoire des Pays de la Loire et bien au-delà. https://www.fontevraud.fr/visiter-fontevraud/tarifs-horaires/

© Musée d’Art moderne de Fontevraud