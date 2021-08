Nantes Cité des Congrès Loire-Atlantique, Nantes Surprises et vocalises avec la soprano Véronique Gens – Saison ONPL Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Surprises et vocalises avec la soprano Véronique Gens – Saison ONPL Cité des Congrès, 31 décembre 2021, Nantes. 2021-12-31 Concerts les 30 et 31 décembre 2021

Horaire : 19:00 20:30

Gratuit : non 7 € à 35 € BILLETTERIES à partir du 1er septembre 2021 :- onpl.fr- 02 51 25 29 29 Concerts les 30 et 31 décembre 2021 Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Pièces et airs des compositeurs : Jacques Offenbach (1819-1880) Franz Lehár (1870-1948) Johann Strauss (1825-1899) Léo Delibes (1836-1891) Charles Gounod (1818-1893) Leroy Anderson (1908-1975) John Philip Sousa (1854-1932) Louis Guglielmi (1916-1991) Georges Delerue (1925-1992) Véronique Gens, soprano Hervé Niquet, direction D’Edith Piaf à la Belle Hélène, de la Vienne impériale à Broadway l’infernale, de l’Opéra Garnier au Moulin Rouge, Véronique Gens et Hervé Niquet ne reculeront devant rien pour passer une soirée totalement “secouée” avec vous. Tenez-vous prêt et attachez vos ceintures ! L’ONPL vous propose un concert du Nouvel An comme vous en avez rarement passé ! Durée : 1h30 Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes

