Sans Réserve – Backroom Ceremony Surprise ! Périgueux, 2 novembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

La musique de Backroom Ceremony navigue entre les arcs en ciel pailletés et la noirceur. Un hymne à la vie nocturne, aux arrières-salles cachées où il est possible de goûter de délicieuses tortures loin de la bienséance terne et policée. Dans une fébrilité maîtrisée, Sébastien Chadelaud convoque les esprits de Bowie et Syd Barret sur le dancefloor pour produire une électro pop exaltée. Cet héritage glam-pop se marie à merveille aux sonorités électros modernes.

> Concert à 20H30.

Surprise !

Backroom Ceremony’s music veers between glittering rainbows and darkness. A hymn to nightlife, to hidden backrooms where it’s possible to taste delicious tortures far from dull, polished decorum. With controlled feverishness, Sébastien Chadelaud summons the spirits of Bowie and Syd Barret to the dancefloor to produce exalted electro-pop. This glam-pop heritage blends perfectly with modern electro sounds.

> Concert at 8:30 pm

La música de Backroom Ceremony oscila entre el resplandor del arco iris y la oscuridad. Es un canto a la vida nocturna, a las trastiendas escondidas donde es posible disfrutar de deliciosas torturas alejadas del decoro aburrido y pulido. Con una excitación controlada, Sébastien Chadelaud convoca a los espíritus de Bowie y Syd Barret a la pista de baile para producir un electro pop exaltado. Esta herencia glam-pop se funde a la perfección con los sonidos electro modernos.

> Concierto a las 20.30 h

Die Musik von Backroom Ceremony bewegt sich zwischen glitzernden Regenbögen und Düsternis. Eine Hymne an das Nachtleben, an die versteckten Hinterzimmer, in denen man fernab der stumpfen und polierten Anständigkeit köstliche Folterungen auskosten kann. In kontrollierter Hektik ruft Sébastien Chadelaud die Geister von Bowie und Syd Barret auf den Dancefloor, um einen exaltierten Elektropop zu produzieren. Dieses Glam-Pop-Erbe verbindet sich wunderbar mit modernen Elektrosounds.

> Konzert um 20H30

