SURPRISE PARTY Salle des fêtes de Rennepont Rennepont, dimanche 25 février 2024.

SURPRISE PARTY spectacle musical pour 2 sopranos Dimanche 25 février, 17h00 Salle des fêtes de Rennepont billetterie sur place et sur HelloAsso ( plein tarif 12 euros et tarif réduit 10 euros pour les adhérents, jeunes de moins de 26 ans, PMR, minima sociaux et demandeurs d’emploi, gratuité pour les enfants de moins de 12 ans)

Début : 2024-02-25T17:00:00+01:00 – 2024-02-25T18:30:00+01:00

Fin : 2024-02-25T17:00:00+01:00 – 2024-02-25T18:30:00+01:00

SURPRISE PARTY

Spectacle musical pour 2 sopranos

La compagnie Ode et Lyre vient en résidence à Rennepont, accueillie par l’association culturelle « Les Arts de la Renne » et vous propose de venir voir le spectacle « Surprise Party » à la fin de sa résidence le 25 février à 17h à la salle des fêtes de Rennepont.

Sopranos: Anne Sophie Duprels et Stéphanie Marco

mise en scène: Paul Alexandre Dubois

costumes : Louise Ronk Sengès

Salle des fêtes de Rennepont Rennepont Rennepont 52370 Haute-Marne Grand Est contact@lesartsdelarenne.com http://lesartsdelarenne.com

affiche de spectacle pour l’association culturelle « les Arts de la Renne »