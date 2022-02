Surprise party Saint-Méloir-des-Ondes, 20 février 2022, Saint-Méloir-des-Ondes.

Surprise party La Cambuse du Corsaire 32 rue d’Emeraude Saint-Méloir-des-Ondes

2022-02-20 15:00:00 – 2022-02-20 22:00:00 La Cambuse du Corsaire 32 rue d’Emeraude

Saint-Méloir-des-Ondes Ille-et-Vilaine Saint-Méloir-des-Ondes

Surprise Party avec deux groupes locaux rock/rockabilly :

The Fabulous Trio

Ce groupe basé en Bretagne vous emmènera faire un voyage dans le temps en interprétant des titres de leurs idoles tels que Johnny Cash, Elvis Presley, Bill Haley,… mais aussi des compositions.

Tout y est, le son, l’interprétation, l’énergie… Vous pensiez que le Rock’n’Roll était mort, hé bien non, le Fabulous Trio va vous le prouver dès le premier accord !!

Wolfoni

Véritable trio, pas de leader, chacun prend tour à tour le chant lead épaulé par des chœurs et un classique, pour le genre, guitare / contrebasse / batterie. Originaire de Bretagne, les 3 compères jouent une musique énergique et électrique, généreux mélange de rockabilly et de blues-rock. Sur scène se succèdent compositions collectives du groupe et reprises intemporelles (Johnny Burnette, The Jiants, Delmore Brothers, Restless, Bo Diddley, Jody Reynolds et même Ramones revisités).

Les amoureux du rock’n roll des années 60 sont invités à venir se déhancher sur la piste de danse.

Un avant goût du Vintage Expo Festival prévu du 15 au 18 septembre prochains à Saint-Malo.

lapiratefamily@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/la-pirate-family/evenements/surprise-party-avec-the-fabulous-trio-et-wolfoni-en-concert

dernière mise à jour : 2022-02-07 par