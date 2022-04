Surprise party La Gaîté Lyrique, 20 mai 2022, Paris.

Le vendredi 20 mai 2022

de 19h00 à 23h30

. payant Tarif plein : 29€ Pass concert+expo Aurae : 35€

Avec Flavien Berger, Kiddy Smile, Astéréotypie, Morfine, House of Revlon, Waack in Paris, Frequency Grande salle, Foyers

La Gaîté Lyrique vous invite à sa fête d’anniversaire !

Au programme de cette soirée d’ouverture : plein de surprises avec des découvertes maison, des amitiés de longue date, des performances de danse et un show inédit et décalé de Flavien Berger. Et bien sûr, quelques paillettes.

Flavien Berger

Il a marqué la dernière décennie avec une musique au-dessus de la mêlée, pensée dans la l’expérimentation et la liberté, mais aussi dans la joie. Il a fêté la sortie de son premier album dans la Grande salle de la Gaîté Lyrique, où il revient aujourd’hui avec une performance live inédite : son premier auto-karaoké ! Une création pensée pour l’occasion, qui promet de nouveaux moments inoubliables.

Kiddy Smile

Musicien, DJ et figure iconique des luttes pour les droits LGBT+, Kiddy Smile est un artiste incontournable dans l’histoire de la Gaîté Lyrique. En concert ou derrière les platines pour un ball, il maîtrise comme personne l’art de faire monter la température et d’ambiancer les foules. Il sera bientôt à retrouver dans le jury de l’émission Drag Race France, mais d’abord à la Gaîté Lyrique pour un grand DJ set d’anniversaire.

Astéréotypie

Groupe de post-punk énergique tirant parfois sur le garage-rock ou le noisy, Astéréotypie naît il y a 10 ans au sein d’un Institut médico-éducatif. Trois albums plus tard, les textes atypiques et les phrasés lunaires d’Astéréotypie nous embarquent dans une expédition à haute intensité affective. Une vraie claque sur scène, repérée à la Gaîté Lyrique lors de la dernière édition du festival FAME.

Morfine

Dans la team Gaîté Lyrique, il y a Morfine, qui prépare actuellement la sortie de Blinding Nights, son premier album. Son approche singulière des voix et des harmonies, combinée aux effets futuristes qu’elle affectionne, participent à repenser les frontières entre pop et musique électronique. Un live maison, qui prolonge une mission de découverte et d’accompagnement artistiques.

House of Revlon

L’iconique House of Revlon, en résidence cette année à la Gaîté Lyrique, est une maison internationale de voguing qui brille dans la scène ballroom parisienne comme ailleurs. Avec The Legendary Vinii Revlon en figure de proue, on retrouve la House dans toutes les compétitions de voguing, notamment celles, bien sûr, que la Gaîté Lyrique a la joie d’accueillir entre ses murs.

Waack in Paris

Derrière Waack in Paris, il y a la danseuse et productrice Mounia Nassangar. Initiée par son frère breakeur, elle s’essaie à différents styles avant de se passionner pour le waacking, dont elle devient une figure incontournable. Outre sa carrière de danseuse, on la retrouve actrice dans le film Climax de Gaspard Noé, modèle chez Jean-Paul Gaultier, et bien sûr à la tête des événements waacking de la Gaîté Lyrique.

Frequency

Derrière Frequency du producteur HFLOW, on retrouve le danseur et chorégraphe Brandon Miel Masele aka Miel. Issu du groupe Alliance Crew, il devient champion de France de danse electro, puis double champion du monde. À la tête de la compagnie Mazelfreten, Miel n’arrête jamais de danser. On le retrouve notamment aux côtés de Christine and the Queens sur sa dernière tournée mondiale.

