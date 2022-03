Surprise party dans le garage ! Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Surprise party dans le garage ! Valence, 8 avril 2022, Valence. Surprise party dans le garage ! Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence

2022-04-08 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-08 02:00:00 02:00:00 Mistral Palace 12 rue Pasteur

Valence Drôme EUR 12 14 Grosse soirée Garage Punk où il faut être ! info@mistralpalace.com +33 7 83 83 43 42 Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Mistral Palace 12 rue Pasteur Ville Valence lieuville Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Surprise party dans le garage ! Valence 2022-04-08 was last modified: by Surprise party dans le garage ! Valence Valence 8 avril 2022 Drôme Valence

Valence Drôme