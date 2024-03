SURPRISE PARTIE DEFONCE DE RIRE Clermond-Ferrand, mercredi 13 mars 2024.

On choisit ses amis (si on en a), mais on ne choisit pas sa famille !Tout oppose Franck et Laurent, pourtant ils sont frères. Laurent est un winner, tout lui réussit. Franck est un looser, et pour couronner le tout, sa femme lui a fait une surprise : elle est partie! Pour oublier sa solitude et sa tristesse, il tente de chercher du réconfort auprès de son seul ami Facebook : son frère. En organisant une Surprise-Party exceptionnelle pour son anniversaire, afin de lui changer les idées, Laurent va lui faire rencontrer Camille, une jeune femme imprévisible … Et comme dans toutes les bonnes comédies, rien ne va se passer comme prévu. Le Saviez-vous? Surprise : partie ! est la nouvelle comédie des auteurs et comédiens de l’Aristo du Coeur

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-13 à 20:00

DEFONCE DE RIRE 34 RUE SAINT DOMINIQUE 63000 Clermond-Ferrand 63