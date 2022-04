SURPRISE EFFECT Saint-Brevin-les-Pins, 21 juillet 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

SURPRISE EFFECT École F. Dallet 16 Av. François Mercier Saint-Brevin-les-Pins

2022-07-21 – 2022-07-21 École F. Dallet 16 Av. François Mercier

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Un spectacle organisé dans le cadre de la Déferlante.

Avec son spectacle « We connect the World », Surprise Effect mêle humour, acrobaties, breakdance et échange avec le public.

C’est un spectacle vivant et plein d’énergie, organisé dans le cadre de la Déferlante.

