Surprise Chef + Guest FGO-BARBARA, 25 mai 2023, PARIS.

Surprise Chef + Guest FGO-BARBARA. Un spectacle à la date du 2023-05-25 à 19:30 (2023-05-25 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Madline 1-1119186 présente Surprise Chef, c’est un mélange entre le jazz slacker de BadBadNotGood et la soul cinématique d’El Michels Affair. Un groove instrumental porté par une basse enveloppante et biberonnée aux boucles du hip-hop. Autour de ses quatre membres fondateurs (Jethro Curtin aux claviers, Lachlan Stuckey à la guitare, Andrew Congues à la batterie et Carl Lindeburg à la basse), Surprise Chef a construit un son à la manière d’un festin pour fans de soul seventies ( tendance Galt MacDermot ou David Axelrod), au cours de trois albums et une poignée de 45 tours sur des labels référence comme Mr Bongo, Big Crown ou leur propre maison de disque, College of Knowledge. La sortie de Recreation & Education, troisième album offert par toute la presse anglo-saxonne du NME à Fader, est l’occasion de les voir enfin en concert en Europe.

Votre billet est ici

FGO-BARBARA PARIS 1, RUE FLEURY Paris

Madline 1-1119186 présente

