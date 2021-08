Saint-Nicolas-la-Chapelle Saint-Nicolas-la-Chapelle Saint-Nicolas-la-Chapelle, Savoie Surprise baroque à l’église St Nicolas : Visite scénarisée Saint-Nicolas-la-Chapelle Saint-Nicolas-la-Chapelle Catégories d’évènement: Saint-Nicolas-la-Chapelle

Savoie

Surprise baroque à l’église St Nicolas : Visite scénarisée Saint-Nicolas-la-Chapelle, 18 août 2021, Saint-Nicolas-la-Chapelle. Surprise baroque à l’église St Nicolas : Visite scénarisée 2021-08-18 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-18 19:30:00 19:30:00 Eglise Saint Nicolas la Chapelle Chef Lieu

Saint-Nicolas-la-Chapelle Savoie Saint-Nicolas-la-Chapelle Entre ombres et lumières, un comédien, un musicien et une guide se donnent la réplique pour vous révéler la beauté du lieu.

La fondation FACIM vous propose un voyage singulier dans l’univers du baroque ! info@flumet-montblanc.com +33 4 79 31 61 08 dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Nicolas-la-Chapelle, Savoie Autres Lieu Saint-Nicolas-la-Chapelle Adresse Eglise Saint Nicolas la Chapelle Chef Lieu Ville Saint-Nicolas-la-Chapelle lieuville 45.80901#6.5012