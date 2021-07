Fourchambault Quai de Loire Fourchambault, Nièvre Surprise au fil de la Loire avec le clown Patsy – dimanche 15 aout 2021, dès 16h Quai de Loire Fourchambault Catégories d’évènement: Fourchambault

Patsy, la clown magicienne diplômée d’État et Maître Bidule, son assistant, un peu râleur mais attachant, vous convient à une animation musicale déambulatoire avec sculpture sur ballons, sur les quais de Loire. Petits et grands, venez à leur rencontre. **dimanche 15 août, à partir de 16h** **Animation gratuite** Protocole sanitaire en vigueur à respecter Informations au 03 86 90 99 07

Venez à la rencontre de Patsy la clown magicienne pour une animation déambulatoire ! Quai de Loire 58180 FOURCHAMBAULT Fourchambault Nièvre

2021-08-15T16:00:00 2021-08-15T19:00:00

