2022-05-02 – 2022-06-30

Boulogne-sur-Mer Exposition du 2 mai au 30 juin 2022

Cette exposition s’inscrit dans le programme de réussite éducative mais également du plan vert initié par la ville de Boulogne-sur-Mer. Pour faire face aux enjeux du développement durable et construire avec les plus jeunes de nouveaux rapports à notre environnement, l’Ecole- Musée propose une approche participative et ludique du sujet.

La laisse de mer est l’accumulation par la mer de débris naturels mais aussi de déchets liés à l’activité humaine. Véritable écosystème de la plage qui dessine un chemin que l’on a tous croisé ou suivi un jour mais dont on ne connaît pas toujours le nom et les enjeux… La plasticienne Sophie Hélène traite d’un sujet de société de premier plan, la pollution de l’océan et de la nature par les déchets et notamment les déchets plastiques. Elle permet de comprendre les enjeux environnementaux liés à cette pollution à travers une double approche, scientifique et artistique. L’artiste, à l’origine de ce projet, a été fascinée par la quantité de déchets qu’elle a trouvée sur la plage. Elle souhaite ainsi tirer la sonnette d’alarme et expose ses oeuvres réalisées avec les déchets trouvés sur la plage pour nous interroger sur nos pratiques.

Visite libre : mercredi et vendredi de 14H à 17H

Visite guidée : samedi 7 mai de 15H à 16H30 / dimanche 29 mai de 15H à 16H30 / autres dates sur réservation

+33 3 21 87 00 30

