Animée par notre œnologue partenaire, la dégustation permettra aux débutants comme aux plus érudits d'explorer le terroir Provençal à travers les vins rouges souvent peu connus, et de se laisser surprendre par une association mets-vins végétarienne tout en finesse. Une dégustation qui vous fera (re)découvrir nos vins rouges de caractère, des vins de Provence trop souvent oubliés, étonnement accompagnés de mets végétariens pour une soirée où le terroir sera mis à l'honneur. contact@chateaudecalavon.com +33 4 42 57 15 37 http://www.chateaudecalavon.com/

Château de Calavon 12 avenue de Badonviller Lambesc