Surprenante abbaye ! Lessay, jeudi 11 juillet 2024.

Surprenante abbaye ! Lessay Manche

Vous pensez tout connaître de l’abbaye de Lessay… mais en êtes-vous sûr ? La Maison des Loisirs et de la Découverte vous invite à vivre une visite sensorielle et décalée dans ce monument de près de 1000 ans d’histoire. Prenez le temps de le découvrir autrement en investiguant les lieux à l’aide de supports ludiques miroirs, longue-vues… Cette visite balaye les idées reçues. Il s’agit d’une découverte différente à contre-courant qui bouscule les codes, où il ne s’agit plus seulement d’écouter le guide mais de vivre votre propre expérience et de changer votre rapport au patrimoine. Durée 2h. A partir de 10 ans. Réservation obligatoire en ligne.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11 17:30:00

fin : 2024-07-11 19:30:00

Lessay 50430 Manche Normandie tourisme@cocm.fr

