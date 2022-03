SurNaturel Kerlouan Kerlouan Catégories d’évènement: Finistère

Kerlouan

SurNaturel Kerlouan, 14 mai 2022, Kerlouan. SurNaturel Kerlouan

2022-05-14 – 2022-05-14

Kerlouan Finistère Salon dédié aux vins naturels.

10 vignerons, 3 brasseurs, des crêpes, une buvette, des huîtres… et plein de surprises ! 20h30 – Dîner, sur réservations, avec les vignerons

22h – Concert le.petit.nicoli@gmail.com +33 6 42 23 40 74 Salon dédié aux vins naturels.

10 vignerons, 3 brasseurs, des crêpes, une buvette, des huîtres… et plein de surprises ! 20h30 – Dîner, sur réservations, avec les vignerons

22h – Concert Kerlouan

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Kerlouan Autres Lieu Kerlouan Adresse Ville Kerlouan lieuville Kerlouan Departement Finistère

Kerlouan Kerlouan Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kerlouan/

SurNaturel Kerlouan 2022-05-14 was last modified: by SurNaturel Kerlouan Kerlouan 14 mai 2022 finistère Kerlouan

Kerlouan Finistère