Surnatural Orchestra Studio de l’Ermitage Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Surnatural Orchestra Studio de l’Ermitage Paris, 12 janvier 2024, Paris. Le vendredi 12 janvier 2024

de 21h00 à 23h45

.Tout public. payant Sur place : 18 EUR

Prévente : 15 EUR

La nouvelle musique de Surnatural Orchestra est faite de transes étranges et surréalistes, parfois méditatives parfois expiatrices. Au travers de longues mélodies tortueuses ou d’hymnes joyeux, l’improvisation collective trouve sa place sans que jamais ne parte du cœur la danse. L’orchestre s’ingénie à bouger les repères sonores, se meut, change de forme, disparaît dans le public ou se disperse pour réapparaître, espiègle bête à dix-sept têtes. Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

