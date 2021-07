Le Mérévillois Domaine départemental de Méréville Essonne, Le Mérévillois « Surgir d’entre les murs », danse et chant Domaine départemental de Méréville Le Mérévillois Catégories d’évènement: Essonne

Domaine départemental de Méréville, le dimanche 11 juillet à 14:00

Vivez et ressentez le patrimoine bâti d’une autre manière avec le spectacle « Surgir d’entre les murs » de la cie Pic la Poule. Le duo composé d’une danseuse contemporaine et d’une chanteuse lyrique, évolue en lien étroit avec l’espace dans lequel il se joue. À travers le corps et la voix, le duo mettra en valeur le bâti dans une dimension sonore et poétique. Le spectacle sous forme de déambulation sera proposé à 14h30 et 17h30. Durée : 50min environ

Entrée libre et gratuite, sans limitation

Duo dansé et chanté, qui joue avec les bâtiments et les pierres, dans une déambulation légère Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire 91660 Méréville Le Mérévillois Méréville Essonne

2021-07-11T14:00:00 2021-07-11T19:00:00

