Surgères Brass festival – Debout sur le Zinc

Surgères Brass festival – Debout sur le Zinc, 22 juillet 2022, . Surgères Brass festival – Debout sur le Zinc

2022-07-22 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-22 EUR Le “Surgères Brass Festial” présente : ” Debout sur le Zinc”, “La Caravane Passe” sur la scène du parc (accès payant) et “Trio Youkali” puis “Daniel Zimmermann” sur la scène du jardin (accès gratuit).

Placement libre. dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville