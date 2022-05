Surgères Brass Festival – 6ème édition Surgères Surgères Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Surgères Charente-Maritime Surgères Dans un cadre somptueux, les cuivres sont mis à l’honneur lors de ce rendez-vous désormais incontournable. Une manifestation à la fois populaire et prestigieuse, pour le plus grand plaisir de tous, du passionné de cuivres à l’amateur curieux et sensible. contact@aunis-maraispoitevin.com +33 5 46 01 12 10 https://surgeresbrassfestival.com/ Square du Château Douves et Parc du Château Surgères

