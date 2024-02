Surfrider Collecte de déchets sur la plage de Ouistreham Parking Pointe du Siège Ouistreham, dimanche 18 février 2024.

Surfrider Collecte de déchets sur la plage de Ouistreham Parking Pointe du Siège Ouistreham Calvados

Le dimanche, 18 février, à 10 h, les bénévoles de l’antenne du Calvados de l’ONG mondiale Surfrider organisent une collecte de déchets, à la Pointe du Siège, à Ouistreham. L’organisation, fondée en 1990, a pour objectif de protéger les océans.

Lors des dernières collectes effectuées à cet endroit par l’association Surfrider, ce sont entre 30 et 60 kg de déchets de toutes sortes qui ont été ramassés.

La collecte est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent participer. Le rendez-vous est fixé au parking de la Pointe du Siège, à Ouistreham. Surfrider fournira gants et sacs.

Par OuestFrance

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 10:00:00

fin : 2024-02-18

Parking Pointe du Siège Chemin de la Pointe du Siège

Ouistreham 14150 Calvados Normandie antenne14@surfrider.eu

L’événement Surfrider Collecte de déchets sur la plage de Ouistreham Ouistreham a été mis à jour le 2024-02-15 par OT Caen la Mer