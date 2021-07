Le Porge Plage du Porge Gironde, Le Porge Surfing Plage du Porge Le Porge Catégories d’évènement: Gironde

Le Porge

Surfing Plage du Porge, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Le Porge. Surfing

du jeudi 8 juillet au jeudi 26 août à Plage du Porge

Une journée pour surfer les vagues de l’Atlantique au Porge. ———————————————————— ### N’oubliez pas votre pique nique ! Une aisance aquatique est obligatoire.

Sur inscription à l’avance et selon les places disponibles – Participation : 6,60€

Pass quartier vacances d’Eté 2021 Plage du Porge 33680, Le Porge Le Porge Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T10:00:00 2021-07-08T17:00:00;2021-08-26T09:00:00 2021-08-26T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Porge Étiquettes évènement : Autres Lieu Plage du Porge Adresse 33680, Le Porge Ville Le Porge lieuville Plage du Porge Le Porge