Surfin’ U.S.A : Nuit Rock US du Supersonic SUPERSONIC Paris, mercredi 1 mai 2024.

Le mardi 30 avril 2024

de 23h00 à 06h00

.Public adultes. payant

De 6 à 10 euros.

Concerts gratuits et nuits rock à Paris !

Surfin’ U.S.A

On vous embarque pour un nouveau voyage, cette fois-ci de l’autre côté de l’Atlantique pour aller vagabonder sur les routes américaines avec pour bande son le meilleur des groupes US

Live Tribute à 1h de El Camino

Dj set rock américain

Si tu aimes…

The Beach Boys, Elvis, Nirvana, The Strokes, The Doors, Bruce Springsteen, Green Day, Chuck Berry, Talking Heads, Eagles, The Ramones, Guns N’Roses, Bob Dylan, Kiss, Sum 41, The Stooges, Prince, Pearl Jam, Blondie, The Offsprings, Jefferson Airplane, Pixies, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, The Killers, Cindy Lauper, The White Stripes, Jimi Hendrix, Linkin Park, Lou Reed, The Black Keys…

———————————

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/1Qbgy4Rak https://fb.me/e/1Qbgy4Rak https://link.dice.fm/I6b8d6daca78

