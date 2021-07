Surfin ‘ Bitcoin Biarritz, 26 août 2021-26 août 2021, Biarritz.

Surfin ‘ Bitcoin 2021-08-26 – 2021-08-27 Théatre du Casino Municipal 1 Avenue Édouard VII

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Surfin’ Bitcoin se déroulera les 26 et 27 Août au Casino de Biarritz.

Cette deuxième édition aura comme thèmes principaux : Les vertus écologiques et les autres bénéfices méconnus du Bitcoin ainsi que les technologies en cours de développement pour améliorer son fonctionnement et son utilisation.

Plus de 40 intervenants pour cette deuxième édition !

2 jours de conférence se succéderont des présentations “keynote” et des tables rondes sur la scène principale avec les meilleurs intervenants francophones sur Bitcoin. Il y aura en parallèle des workshops pour approfondir certains sujets. Ce format est bien plus interactif car les participants pourront échanger avec les intervenants plus directement.

Le contenu du Jeudi 26 Août s’adresse plutôt aux experts qui s’intéressent au Bitcoin depuis plusieurs années alors que celui du vendredi 27 août cible plutôt un public de débutant .

