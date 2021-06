Lauterbourg Lauterbourg Bas-Rhin, Lauterbourg Surfestival Lauterbourg Lauterbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lauterbourg

Surfestival Lauterbourg, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lauterbourg. Surfestival 2021-07-03 – 2021-07-04

Lauterbourg Bas-Rhin Lauterbourg Un événement convivial, où l’accent est mis sur « les sports de glisse extrême ».

Que vous soyez mordu de planche, pratiquant occasionnel ou tout simplement curieux, nous vous attendons sur place. Tous les grands noms de l’industrie du Fun Board seront présents et mettront à votre disposition le matériel de la nouvelle saison pour que vous puissiez l’essayer directement.

Vous pourrez également vous entretenir avec les techniciens des différentes marques.

Restauration sur place. +33 6 79 75 98 85

Que vous soyez mordu de planche, pratiquant occasionnel ou tout simplement curieux, nous vous attendons sur place. Tous les grands noms de l’industrie du Fun Board seront présents et mettront à votre disposition le matériel de la nouvelle saison pour que vous puissiez l’essayer directement.

Vous pourrez également vous entretenir avec les techniciens des différentes marques.

Restauration sur place.

