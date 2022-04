Surfer’couvert : le rendez-vous de la cybersécurité, de la donnée et de la vie privée ! EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

du lundi 4 avril au lundi 13 juin à EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse

**Présentation** —————- Un rendez vous pour comprendre pourquoi il est important de protéger vos données dans un monde hyperconnecté. Nous parlerons Cybercriminalité, Phishing, Virus. Vous pourrez apprendre à sécuriser, mettre à jour et nettoyer un ordinateur, mais pas que… ### Planning * LUN 4 AVRIL : Le Darknet * LUN 11 AVRIL : Sécuriser, mettre à jour et nettoyer un ordinateur * LUN 9 MAI : Installer un antivirus, * LUN 16 MAI : Astuces sécurité (France-Connect, VPN, navigation privée… etc.) * LUN 30 MAI : Cybercriminalité * LUN 13 JUIN : Hameçonnage, phishing, cheval de troie… mais de quoi parle-t-on ? **En savoir plus** —————— _Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues._ _Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau._ _Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques_ _Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur._ **Localiser** ————-

sur inscription, gratuit

Les Espaces publics numériques (EPN) proposent cette séance d'initiation à la sécurité informatique afin de vous initier aux différentes précautions à prendre sur le net. EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues

2022-04-04T17:00:00 2022-04-04T19:00:00;2022-04-11T17:00:00 2022-04-11T19:00:00;2022-05-09T17:00:00 2022-05-09T19:00:00;2022-05-16T17:00:00 2022-05-16T19:00:00;2022-05-30T17:00:00 2022-05-30T19:00:00;2022-06-13T17:00:00 2022-06-13T19:00:00

