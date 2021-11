Martigues EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône, Martigues Surfer’couvert : le rendez-vous de la cybersécurité, de la donnée et de la vie privée ! EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

du lundi 4 octobre au lundi 13 décembre à EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse

Un rendez vous pour comprendre pourquoi il est important de protéger vos données dans un monde hyperconnecté. Nous parlerons Cybercriminalité, Phishing, Virus. Vous pourrez apprendre à sécuriser, mettre à jour et nettoyer un ordinateur, mais pas que… Un rendez-vous hebdomadaire pour échanger et découvrir les bonnes pratiques à avoir Tous les lundis soir. _Apprendre, comprendre, créer et échanger Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues._ _Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau._ _Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques_

sur inscription, gratuit

2021-10-04T17:00:00 2021-10-04T19:00:00

