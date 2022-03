Surface Ifs, 22 mars 2022, Ifs.

La compagnie Familiar Faces relève un défi, celui de combiner les performances acrobatiques avec les contraintes liées aux lois de l’eau.

Dans Surface, les quatre circassiens apprennent à évoluer dans un environnement liquide. Perturbés par leur reflet sur le plateau, ils perdent leurs appuis, tombent et se relèvent. Avec prudence, ils marchent, glissent, éclaboussent et trouvent de nouvelles façons de se déplacer. Dans Surface, les interprètes n’ont d’autres choix que de se soumettre au pouvoir de l’eau et accepter leur incapacité à la maîtriser. Le quatuor acrobatique découvre alors les fascinantes qualités de cet élément naturel. Il s’en inspire pour trouver un juste équilibre entre contrôle de la discipline et abandon des corps. Dans ce lâché-prise total, la compagnie Familiar Faces rappelle le besoin vital et la force d’action de l’eau sur le corps. Spectacle de cirque conseillé à partir de 6 ans.

Ce spectacle est programmé dans le cadre de SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie du 3 mars au 10 avril 2022, proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf.

billetterie@le-sablier.org +33 2 31 82 69 69 https://le-sablier.org/

