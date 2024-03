Surf sur la côte Basque – Croq’ Vacances Arena Camping Pays Basque Saint-Jean-de-Luz, jeudi 18 juillet 2024.

Surf sur la côte Basque – Croq’ Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 18 – 27 juillet Arena Camping Pays Basque 999 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-18T08:00:00+02:00 – 2024-07-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-27T00:00:00+02:00 – 2024-07-27T19:00:00+02:00

Bienvenue à Saint-Jean-de-Luz, un paradis côtier au cœur du Pays Basque, où cette colonie de vacances passionnante t’offrira l’opportunité de vivre une expérience inoubliable entre mer et montagne.

Quel que soit ton niveau, tu apprendras les rudiments du surf, de la prise de vagues à l’équilibre sur la planche, lors des séances encadrées par les Moniteurs Brevetés d’État. Ce sera une occasion unique de t’amuser dans les vagues de l’Atlantique à travers six séances de surf d’une heure trente chacune.

La colonie offrira également une excursion dans les cimes des arbres avec une séance d’accrobranche à Urrugne avec plus de 100 ateliers différents. Ta sécurité sera assurée par la ligne de vie continue et la surveillance sera assurée par les moniteurs diplômés du parc. Tu testeras ton agilité, ta force et ton courage tout en parcourant des parcours suspendus dans un cadre naturel spectaculaire. L’aventure se poursuivra avec un jeu de piste palpitant et un rallye photos dans les ruelles pittoresques de Saint-Jean-de-Luz. Tu exploreras la ville, résoudras des énigmes et capteras des moments inoubliables ; une manière ludique de découvrir la culture basque. Pour te rafraîchir nous te proposons une sortie au parc aquatique : nous consacrerons une demi-journée au lac de Saint-Pé-Sur-Nivelle où nous profiterons des différents modules dont le plus grand toboggan flottant du monde de plus de 11 mètres de haut ! Les baignades en mer viendront compléter cette expérience aquatique sur la côte basque.

Les soirées seront réservées à des veillées animées, pleines de jeux et de rires. Chaque soirée apportera son lot d’émotions et créera des souvenirs inoubliables. Cette colonie offrira bien plus qu’une simple série d’activités. Elle sera une chance unique pour les jeunes d’explorer, de s’amuser et de grandir dans un environnement sécurisé et stimulant.

Arena Camping Pays Basque Avenue Napoléon III 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

