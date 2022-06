Surf & Golf Trophy – 8ème édition Lacanau, 24 septembre 2022, Lacanau.

Surf & Golf Trophy – 8ème édition

Domaine de l'Ardilouse Golf International de Lacanau

2022-09-24 – 2022-09-25

Golf International de Lacanau Domaine de l’Ardilouse

Lacanau

Gironde

Le Surf & Golf Trophy repointe le bout de son nez pour l’édition : un week-end entier pour s’amuser en famille et entre potes par équipe de 4 !

Plongez les yeux fermés dans ce savoureux cocktail de surf et de golf qui vous est proposé pour cette 8ème édition. Ouvert à tous les amateurs de swing, de green et de vagues !

Venez nombreux participer à ce week-end festif, compétitif et unique en son genre !

+33 5 56 03 92 98

UGolf

Golf International de Lacanau Domaine de l'Ardilouse Lacanau

