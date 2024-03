Surf Camp pour les 10-15 ans L ‘îlot Kergaher, Guidel Guidel-Plages, lundi 8 juillet 2024.

Surf Camp pour les 10-15 ans dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 12 juillet L ‘îlot Kergaher, Guidel 500

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T08:00:00+02:00 – 2024-07-08T23:00:00+02:00

Fin : 2024-07-12T01:00:00+02:00 – 2024-07-12T18:00:00+02:00

L’îlot Kergaher collabore avec la WSA pour proposer des séjours sportifs entre terre et mer ! Si tu as entre 10 et 15 ans, viens passer une semaine de surf et d’autres activités comme le vélo, les randos, le basketball, le football et la natation ! entre ami(e)s ! Tous les niveaux sont acceptés, de la découverte au perfectionnement, des animatrices et animateurs formés transmettront leur passion pour que chacun·e puisse s’amuser et progresser !

Matin ou après-midi, des créneaux pour faire du surf

Le reste du temps, les options d’activités sportives seront multiples, VTT, piscine, basketball, football…

Et en soirée, on s’amuse : jeux, blindtest, barbecue…

(Et bien sûr on mange des bons produits bios et locaux avec des repas majoritairement végétariens )

L ‘îlot Kergaher, Guidel kergaher guidel Guidel-Plages 56520 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://ilot-kergaher.bzh/les-colos-de-lilot/ »}]

biodiversité nature

ILOT KERGAHER