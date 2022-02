Surf Camp à Biscarrosse CAMPING CAMPÉOLE, 8 juillet 2022, Biscarrosse-Plage.

Surf Camp à Biscarrosse

du vendredi 8 juillet au dimanche 17 juillet à CAMPING CAMPÉOLE

Situé à quelques kilomètres au sud du Bassin d’Arcachon et de la Dune du Pilat, Biscarrosse est le spot de Surf par excellence ! ——————————————————————————————————————————– Viens pratiquer la glisse quel que soit ton niveau : le séjour t’offre six séances d’une heure trente de surf sur les plus belles vagues de la région. Les sessions sont encadrées par des moniteurs Brevetés d’État Éducateurs Sportifs Surf et titulaires du diplôme de Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique. Pendant le séjour, nous te proposons aussi de faire le plein d’émotions dans un des plus grands parcs accrobranche de France avec son espace sensations ! La sécurité est assurée par la ligne de vie continue et la surveillance est assurée par les moniteurs diplômés du parc. À ce programme s’ajoutent les visites de Biscarrosse avec la participation aux animations locales, visite de la Dune du Pilat ou lac de Biscarrosse, mais aussi baignades à l’océan, à l’espace aquatique du camping, jeux au « City Stade », ping-pong et beachvolley… **Avec cette colonie de vacances, nous te garantissons un véritable océan de sensations et de souvenirs !**

859 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

CAMPING CAMPÉOLE 230 RUE DES BÉCASSES 40600 BISCARROSSE PLAGE Biscarrosse-Plage Landes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-08T08:00:00 2022-07-08T23:59:00;2022-07-09T00:00:00 2022-07-09T23:59:00;2022-07-10T00:00:00 2022-07-10T23:59:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T23:59:00;2022-07-17T00:00:00 2022-07-17T22:00:00