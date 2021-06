Plozévet Centre Ufoval74 "école Georges Le Bail" Finistère, Plozévet Surf Attitude Centre Ufoval74 « école Georges Le Bail » Plozévet Catégories d’évènement: Finistère

Plozévet

Surf Attitude Centre Ufoval74 « école Georges Le Bail », 2 août 2021-2 août 2021, Plozévet. Surf Attitude

du lundi 2 août au dimanche 8 août à Centre Ufoval74 « école Georges Le Bail »

_**Un séjour à la découverte du surf grâce à une approche ludique :**_ apprendre à glisser sur les vagues, à tenir debout sur la planche … Alors, prêt à défier les vagues durant 2 séances de surf sur le spot de Penhors ? Envie d’essayer le char à voile ? Une initiation sur les grandes plages de sable fin est proposée. Pour compléter le séjour : rando à vélo, baignade, sports, pêche à pied, balade à la Pointe du Raz, grands jeux, Fest’Noz, soirée crêpes, ateliers pâtisserie, camping au bord de l’océan, pour savourer des chamallows au coin du feu avec les copains …

500€, sur inscription

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Centre Ufoval74 « école Georges Le Bail » 29710 plozévet Plozévet Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T08:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T23:59:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T23:59:00;2021-08-08T00:00:00 2021-08-08T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plozévet Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre Ufoval74 "école Georges Le Bail" Adresse 29710 plozévet Ville Plozévet lieuville Centre Ufoval74 "école Georges Le Bail" Plozévet