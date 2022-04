Surf after work par Médoc Waterman Club Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Catégories d’évènement: Gironde

Soulac-sur-Mer

Surf after work par Médoc Waterman Club Soulac-sur-Mer, 13 mai 2022, Soulac-sur-Mer.

2022-05-13 – 2022-05-13

Soulac-sur-Mer Gironde EUR 15 Venez-vous détendre en version surf avec cette séance surf de 1h30 matériel fourni .

Le moniteur vous offre votre Passeport surf le club vous offre l'apéro !

Le moniteur vous offre votre Passeport surf le club vous offre l’apéro ! Venez-vous détendre en version surf avec cette séance surf de 1h30 matériel fourni .

Le moniteur vous offre votre Passeport surf le club vous offre l’apéro ! +33 6 06 42 44 43 Venez-vous détendre en version surf avec cette séance surf de 1h30 matériel fourni .

Le moniteur vous offre votre Passeport surf le club vous offre l’apéro ! Soulac-sur-Mer

