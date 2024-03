Surf à St-Hilaire Printemps – Croq’ Vacances Espaces Libres – Le Village au Bord de la Mer Saint-Hilaire-de-Riez, dimanche 14 avril 2024.

Surf à St-Hilaire Printemps – Croq’ Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 14 – 20 avril Espaces Libres – Le Village au Bord de la Mer 529 €

Début : 2024-04-14T08:00:00+02:00 – 2024-04-14T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-20T00:00:00+02:00 – 2024-04-20T19:00:00+02:00

Voici un programme incroyable pour les passionnés de surf et les amateurs d’aventures ! Viens nous rejoindre pour une expérience riche en sensations sur la côte vendéenne à Saint-Hilaire-de-Riez !

Affronter les premières vagues sous la supervision de Moniteurs Brevetés d’État promet d’être excitant et instructif. Les sessions de surf (4 sessions), programmées en fonction des marées et des conditions météorologiques garantissent une expérience optimale. De plus, les activités prévues en dehors des sessions de surf, comme les jeux d’extérieur, les chasses au trésor, les veillées et les jeux sportifs, ajoutent une touche de diversité et de plaisir à l’aventure. De nombreuses animations seront proposées par l’équipe d’animation sans oublier la sortie à la piscine couverte chauffée et surveillée.

L’accès au spot de surf, en seulement 10 minutes en minibus, facilite grandement l’exploration des vagues. Avec ta combinaison et ta planche de surf fournies, tout est prêt pour profiter au maximum de cette colonie de vacances.

Enfin, une journée magique, au cours du séjour, au Parc du Puy du Fou te promet non seulement de l’adrénaline et de l’aventure, mais aussi des moments de rires et des souvenirs inoubliables. Se propulser à travers les siècles pour vivre des aventures hors du commun est une opportunité unique.

Prêt(e) à surfer et à vivre une semaine mémorable pleine de sensations, de découvertes et de glisse !

Espaces Libres – Le Village au Bord de la Mer 25 Avenue de la Pège, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez Saint-Hilaire-de-Riez 85270 Les Levrelles Vendée Pays de la Loire

