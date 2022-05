Surf à Léon Santec Santec Catégories d’évènement: Finistère

Santec Finistère Compétitions amicales de surf, longboard, SUP, Tandem.

Nombreux lots.

Nouveauté cette année : Tour de Sieck en Paddle, en partenariat avec la Fête du Sieck#2.

Restauration et bonne ambiance sur place.

