Surf à la Torche Centre Nautique Ile-Tudy, 21 août 2022, Île-Tudy.

du dimanche 21 août au samedi 27 août à Centre Nautique Ile-Tudy

Envie de progresser rapidement en surf ? —————————————- Ce séjour «100 % Surf» est fait pour toi ! Au programme 5 sessions de 2 heures sur le spot emblématique de La Torche et ses spots voisins. Arrivé(e) le dimanche soir, tu surferas du lundi au vendredi, 2 heures le matin ou 2 heures l’après-midi, selon les marées. Olivier Jadé, Champion de Bretagne de Surf, et ses co-équipiers, encadreront toutes les sessions de ton séjour surf. Ils partageront leurs expériences et te guideront pas à pas dans ta progression surfistique. Ils choisiront le meilleur spot en fonction de la marée et des conditions du jour. L’idée est ici d’être au bon endroit au bon moment pour surfer les meilleurs vagues et optimiser ta progression. «Right time, right place» ! L’été, les spots de surf de la baie d’Audierne offrent des vagues de qualité. De part une pédagogie adaptée à ton niveau, ton moniteur de surf, te conseillera dans plusieurs domaines : choix de planches d’initiation et/ou de compétition, sens marin, techniques et culture du surf breton… Nous fournissons les combinaisons et les planches de surf. _L’accès au spot de surf est à 20 minutes en minibus._

599 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre Nautique Ile-Tudy 1 Rue des Mousses 29980 Île-Tudy Île-Tudy Finistère



