THEATRE DE SURESNES JEAN VILAR (2-007924) présente : ThéâtreDès 10 ans——————-INSULINE ET MAGNOLIADurée : 1h20 Et si une rencontre pouvait nous sauver ? Stanislas Roquette nous livre avec sincérité le récit d’une grande amitié et du pouvoir de la poésie sur l’existence. Stanislas a 15 ans quand il apprend qu’il est atteint d’un diabète insulino-dépendant. Entre les piqures régulières, le régime alimentaire restreint et la peur qui rôde, l’avenir s’annonce contraint pour l’adolescent. C’est sans compter sa rencontre avec Fleur qui sonne comme une renaissance pour le jeune homme. Elle lui ouvre les portes de la poésie, du théâtre et lui donne le goût de l’aventure. Fleur est une créature libre qui vient réenchanter son monde. Dans une écriture riche et sensible, Stanislas Roquette nous conte son histoire, sa confrontation à la maladie, devenue secondaire, transcendée par la rencontre avec l’autre et la magie des mots. Insuline et Magnolia est un hymne à l’amitié et à la poésie dans tout ce qu’elles nous offrent en puissance de vie. Texte et interprétation Stanislas Roquette Dramaturgie Alexis Leprince, Collaboration artistique Denis Guénoun, Cédric Orain, Florent Turello, Nil Bosca, Avec la complicité de Guillaume Gallienne de la Comédie-Française, Musique originale Christian Girardot (Flûte Pierre Simon Chevry, Violon Anna Simeney, Alto Dominique Miton, Violoncelle Georges Denoix, Piano Christian Girardot, Mixage et enregistrement Flavien Van Landuyt – Studio le Zèbre), Lumière et régie générale Yvan Lombard, Costume Gwladys Duthil Ouverture des portes 30min avant la représentation.Les personnes à mobilité réduite doivent contacter la billetterie pour avoir des places PMR au numéro suivant : 01.46.97.98.10 Insuline et Magnolia de Stanislas Roquette Insuline et Magnolia de Stanislas Roquette

TH.DE SURESNES – SALLE L’AEROPLANE SURESNES place Stalingrad Hauts-de-Seine

