Le Choeur des Femmes – Suresnes TH.DE SURESNES – SALLE L’AEROPLANE. Un spectacle à la date du 2024-03-15 à 20:30 (2024-03-15 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

THEATRE DE SURESNES JEAN VILAR (2-007924) présente : ThéâtreDès 13 ans————————-LE CHOEUR DES FEMMESDurée : 1h30 Pour la première fois, le roman documentaire de Martin Winckler est adapté à la scène. Les trois comédiens et metteurs en scène étayent un récit d’utilité publique et les témoignages poignants d’un service de médecine dédié aux femmes. Jean Atwood est une jeune interne brillante. Elle doit effectuer son dernier semestre de médecine dans un service de gynécologie. Elle y rencontre un chef de service aux idées novatrices qui va bouleverser sa vision de la relation aux patientes. Dans son adaptation, Violaine Brébion accorde une place toute particulière aux témoignages et rend vivant ce chœur de femmes. Les récits intimes deviennent une parole collective qui entre en résonnance avec nos propres histoires. Cette adaptation se construit également sur la relation entre deux médecins en désaccord sur leur pratique, mais aussi sur la relation entre le médecin et son patient. Entre la position d’autorité du sachant qu’endosse la jeune interne à son arrivée et celle du médecin empathique qui prend le temps d’écouter sans juger, Jean va devoir réviser ses a priori. On sort du spectacle interpellé et surtout reconnaissant que ce texte et cette adaptation théâtrale lèvent le voile avec force et douceur sur ce qui est trop souvent tu. D’après Martin WincklerAdaptation Violaine Brébion Avec Violaine Brébion, Xavier Clion, Clotilde Daniault, Collaboration artistique David Gauchard , Création sonore Baptiste Marty, Scénographie Philippine Ordinaire, Lumières Aurore Beck Ouverture des portes 30min avant la représentation.Les personnes à mobilité réduite doivent contacter la billetterie pour avoir des places PMR au numéro suivant : 01.46.97.98.10 Violaine Brébion Violaine Brébion

TH.DE SURESNES – SALLE L’AEROPLANE SURESNES place Stalingrad Hauts-de-Seine

