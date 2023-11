66 Jours – Théo Askolovitch – Suresnes TH.DE SURESNES – SALLE L’AEROPLANE, 1 mars 2024, SURESNES.

66 Jours – Théo Askolovitch – Suresnes TH.DE SURESNES – SALLE L’AEROPLANE. Un spectacle à la date du 2024-03-01 à 20:30 (2024-03-01 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Seul en scèneDès 11 ans Durée 1 h 05 ——————-66 JOURS Un spectacle de et avec Théo Askolovitch Collaboration artistique François Rollin, Ludmilla Dabo Été 2018, c’est la Coupe du monde de football, Théo Askolovitch a 20 ans et apprend qu’il est atteint d’un cancer. Avec humour et générosité, ce seul en scène nous montre que les combats les plus intimes sont souvent les plus universels. 66 jours est l’histoire d’une traversée lumineuse et intime accompagnée d’une bande-son rap et de discours de Didier Deschamps. Le jeune homme nous raconte l’annonce du diagnostic, l’hôpital, les 66 jours de chimio et surtout sa rage de vivre. Son désir de vie, il le puise d’ailleurs dans les victoires de l’équipe de France de football et surtout auprès de sa famille. À travers ces épreuves, il trace son chemin jalonné de doutes, de démons et de joies. Sans jamais tomber dans le pathos et grâce à une drôlerie désarmante, le metteur en scène et comédien aborde les rapports parfois complexes à la famille et l’angoisse universelle de la mort. Le spectateur oscille entre larmes et rires, entre l’histoire de Théo Askolovitch et les échos avec sa propre histoire. Ouverture des portes 30 min avant la représentation.Les personnes à mobilité réduite doivent contacter la billetterie pour avoir des places PMR au numéro suivant : 01.46.97.98.10 Théo Askolovitch Théo Askolovitch

Votre billet est ici

TH.DE SURESNES – SALLE L’AEROPLANE SURESNES place Stalingrad Hauts-de-Seine

27.5

EUR27.5.

Votre billet est ici