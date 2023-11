Élémentaire – Suresnes TH.DE SURESNES – SALLE L’AEROPLANE, 12 décembre 2023, SURESNES.

Élémentaire – Suresnes TH.DE SURESNES – SALLE L’AEROPLANE. Un spectacle à la date du 2023-12-12 à 20:30 (2023-12-12 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

THEATRE DE SURESNES JEAN VILAR (2-007924) présente : Théâtre / Seul en scèneDès 10 ans——————-ÉLÉMENTAIRE Durée 1 h 10 Sébastien Bravard livre avec sincérité l’histoire d’un saut dans le vide : la découverte d’une nouvelle vocation. Comédien le soir, il reprend le chemin de l’école pour devenir enseignant. Élémentaire, c’est d’abord une plongée dans la vie d’une classe de CM1 mais c’est aussi le témoignage intime et sincère d’un comédien nourri par deux passions : celle de jouer sur scène et de transmettre à ses nouveaux élèves. Mais comment les intéresser ? Comment prépare-t-on une séquence ? Et qu’est-ce que l’autorité ? Avec Sébastien, nous allons vivre les doutes, les joies et les questionnements d’un jeune prof. De la scène à la salle de classe, il tisse avec authenticité des liens entre deux mondes, portant un regard singulier sur son rôle de passeur. Sébastien Bravard est sans doute le professeur qu’on aurait tous rêvé d’avoir : passionné et passionnant. Texte et interprétation Sébastien BravardMise en scène Clément Poirée Et un grand merci amical et joyeux à Pierre Richard, pour son ogre… Scénographie Erwan Creff, Lumières Carlos Perez, Musique et son Stéphanie Gibert Régie générale Carlos Perez en alternance avec Simon Fritschi, Véronique Guidevaux Élémentaire de Sébastien Bravard Élémentaire de Sébastien Bravard

Votre billet est ici

TH.DE SURESNES – SALLE L’AEROPLANE SURESNES place Stalingrad Hauts-de-Seine

