THEATRE DE SURESNES JEAN VILAR présente : Théâtre / Seul en scèneDès 14 ans——————-LA MÉTAMORPHOSE DES CIGOGNESMolière 2022 du meilleur seul en scène Durée 1 h C'est l'histoire d'un homme face à un gobelet. Cet homme, entre autodérision et questions existentielles, essaye de suivre le protocole sans lequel son projet ne verra pas le jour : faire un enfant par fécondation in vitro. Et c'est irrésistible. Dans ce solo qui tient autant du récit que de la confession, le comédien Marc Arnaud, toujours juste et souvent drôle, nous entraîne dans le parcours d'une procréation médicalement assistée d'un futur père. Face à lui-même, ce père en devenir évalue la portée du geste qu'on attend de lui dans cette petite pièce et qui changera sa vie. À travers les digressions et une galerie de personnages aussi pragmatiques que délirants, dont une infirmière et un présentateur télé, se dessine le portrait d'un homme qui interroge sa masculinité et son rapport à la vie. Au détour des rires, remises en question et réflexions existentielles apparaissent les prémices d'une naissance. Un spectacle de et avec Marc ArnaudMise en scène Benjamin Guillard Création lumière François Leneveu Ouverture des portes 30min avant la représentation.Les personnes à mobilité réduite doivent contacter la billetterie pour avoir des places PMR au numéro suivant : 01.46.97.98.10

TH.DE SURESNES – SALLE L'AEROPLANE SURESNES place Stalingrad Hauts-de-Seine

