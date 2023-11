On m’a Trouvée Grandie – Suresnes TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR, 24 mai 2024, SURESNES.

On m’a Trouvée Grandie – Suresnes TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR. Un spectacle à la date du 2024-05-24 à 20:30 (2024-05-23 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

THEATRE DE SURESNES JEAN VILAR (2-007924) présente : ThéâtreDès 10 ans————————-ON M’A TROUVÉE GRANDIEDurée : 1h30 Un an après sa première apparition au Théâtre de Suresnes, la magie nouvelle revient avec la dernière création de Valentine Losseau. Entre lévitation, apparitions et disparitions, On m’a trouvée grandie est aussi un hommage aux femmes et à leur révolte. Comme point de départ de On m’a trouvée grandie, il y a la petite salle Claude Bernard, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ici, au début du XXe siècle, des femmes jugées hystériques sont internées puis étudiées par les médecins. À l’instar de Madeleine, celle qui a vécu toute sa vie sur la pointe des pieds et qui dit aussi traverser des épisodes de lévitation. On m’a trouvée grandie fait le récit de ces femmes, de leur soulèvement intime, de leur enfermement, de leur éloignement de la société et de la tutelle médicale masculine exercée sur elles. Pour cette nouvelle création, la compagnie 14:20, fondatrice de la magie nouvelle, poursuit ses expérimentations en développant de nouvelles inventions magiques spectaculaires et sensibles. Avec la promesse d’un instant plein d’émerveillements et de mystères. Conception originale, texte et direction artistique Valentine Losseau Magie et mise en scène Valentine Losseau et Raphaël Navarro Chorégraphie Leïla Ka Avec Leïla Ka Madeleine, Yvain Juillard Pierre (distribution en cours) | Avec la présence de Marco Bataille-Testu, Thierry Debroas, Théo Jourdainne personnel soignant de la Pitié-Salpêtrière Scénographie Benjamin Gabrié, Costumes Siegrid Petit-Imbert, Lumière Pascal Laajili Ouverture des portes 30min avant la représentation.Les personnes à mobilité réduite doivent contacter la billetterie pour avoir des places PMR au numéro suivant : 01.46.97.98.10 On m’a Trouvée Grandie On m’a Trouvée Grandie

Votre billet est ici

TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR SURESNES place Stalingrad Hauts-de-Seine

33.0

EUR33.0.

