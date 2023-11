L’Enfant de Verre – Suresnes TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR, 8 mars 2024, SURESNES.

THEATRE DE SURESNES JEAN VILAR (2-007924) présente : ThéâtreDès 12 ans————————-L’ENFANT DE VERREDurée : 1h40 Léonore Confino, avec la complicité de Géraldine Martineau, signe une nouvelle fable mystérieuse, aux confins du fantastique. Magnifique quête du courage de dire, L’enfant de verre puise son inspiration dans un sujet qui nous concerne tous : la famille, ses secrets et ses non-dits. À vouloir trop se protéger les uns les autres, jusqu’où peut-on se taire par amour ? Par excès de bienveillance, doit-on s’empêcher de parler des choses de la vie, des tracas du quotidien, des deuils ? Quelque part dans les mers du Nord, sur la falaise, le royaume de verre de la famille Kilvik donne à distance l’illusion d’un diamant parfait. À l’intérieur, tout, absolument tout, est en verre : la vaisselle, les tables, les chaises, les baignoires. Dans cette maison toute en transparence, il n’y a a priori pas de secrets. Pourtant, une présence énigmatique dans l’aile droite de la maison s’apprête à fissurer tout l’édifice familial et déstabiliser des existences entières basées sur le non-dit. Porté par sept comédiens, L’enfant de verre déroule la partition d’un huis clos libérateur. De Léonore Confino et Géraldine MartineauMise en scène Alain Batis Avec Sylvia Amato, Delphine Cogniard, Anthony Davy, Laurent Desponds, Julie Piednoir, Mathieu Saccucci, Blanche Sottou, Scénographie Sandrine Lamblin, Musique Cyriaque Bellot, Costumes Jean-Bernard Scotto, Lumière Nicolas Gros, Maquillages Judith Scotto, Dramaturgie Jean-Louis Besson, Collaboration artistique Emma Barcaroli, Amélie Patard Ouverture des portes 30min avant la représentation.Les personnes à mobilité réduite doivent contacter la billetterie pour avoir des places PMR au numéro suivant : 01.46.97.98.10 L’Enfant de Verre L’Enfant de Verre

TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR SURESNES place Stalingrad Hauts-de-Seine

33.0

EUR33.0.

