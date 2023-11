La Forêt Ebouriffée – Suresnes TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR, 3 mars 2024, SURESNES.

La Forêt Ebouriffée – Suresnes TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR. Un spectacle à la date du 2024-03-03 à 16:00 (2024-03-03 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

THEATRE DE SURESNES JEAN VILAR (2-007924) présente : Danse / Jeune publicDès 6 ans————————-LA FORÊT ÉBOURIFFÉE Durée : 45 mnFuyant sa famille et ses camarades, un jeune garçon nommé Racine se réfugie dans une forêt fantastique pour échapper aux autres. Commence alors pour lui un voyage initiatique ponctué de rencontres inattendues qui vont l’aider à grandir et à se connaître. Les frères Christian et François Ben Aïm développent une oeuvre pluridisciplinaire pleine de fantaisie qui mêle danse, théâtre physique et cirque. Créé en collaboration avec l’autrice, illustratrice et vidéaste Mélusine Thiry, La Forêt ébouriffée propose de suivre le parcours de Racine, un petit garçon pas comme les autres puisqu’une forêt lui a poussé dans la tête. Petits et grands pénètrent dans son imaginaire foisonnant et merveilleux grâce à des projections vidéo magiques qui sèment le trouble entre rêve et réalité. Donnant à voir le périple initiatique de ce jeune garçon, les chorégraphes explorent l’univers mystérieux de la forêt et nous emmènent dans un voyage poétique entre images virtuelles et corps en mouvement. D’après le texte La forêt de Racine de Mélusine Thiry Chorégraphie et scénographie Christian et François Ben Aïm Avec Lee Davern et Gilles Viandier, Interprète film Aurélie Berland, Voix-off Fanny Eidel – Biju-Duval, Christian Ben AïmCréation vidéo Mélusine Thiry, Composition musicale Jean-Baptiste Sabiani sauf version instrumentale de Mourir à deux de MaëlCréation lumières Laurent Patissier, Création costumes Dulcie Best, Régie vidéos et son Hervé Le Dorlot, Régie lumières Laurent Patissier ou Pierre GalaisOuverture des portes 30min avant la représentation.Les personnes à mobilité réduite doivent contacter la billetterie pour avoir des places PMR au numéro suivant : 01.46.97.98.10 Christian Ben Aïm Christian Ben Aïm

TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR SURESNES place Stalingrad Hauts-de-Seine

