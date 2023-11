20 000 Lieues sous les Mers TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR, 28 février 2024, SURESNES.

20 000 Lieues sous les Mers TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR. Un spectacle à la date du 2024-02-28 à 20:30 (2024-02-27 au ). Tarif : 44.0 à 44.0 euros.

LE LIBERTE (1-1094146/1094147/1094148) présente : ce spectacle. Embarquez à bord du Nautilus, ce légendaire vaisseau commandé par le Capitaine Nemo. Dans cette version du roman de Jules Verne, le metteur en scène Christian Hecq, sociétaire de la Comédie-Française et la plasticienne Valérie Lesort nous emmènent dans un monde fantastique. Là où les hommes côtoient les fonds marins. Nous y retrouvons tous les personnages : le Professeur Aronnax et son fidèle domestique Conseil bien sûr, ainsi que Nemo. En véritable pirate moderne, celui-ci les entraîne dans un tour du monde à travers les océans. Dans cette pièce optant pour le théâtre noir, acteurs, marionnettes et machinerie nous plongent dans l’univers imaginaire de ce monument de la littérature. Partez à la rencontre de poissons des profondeurs, de méduses lumineuses et d’un poulpe géant. De quoi joyeusement nous surprendre, entre réel et irréel. Ce voyage est un véritable enchantement.Molière de la création visuelle en 2016 « Une féérie servie par un splendide ballet de marionnettes ». Libération « Christian Hecq et Valérie Lesort signent une adaptation enchanteresse de ce « voyage extraordinaire » de Jules Verne. » La Croix « 20 000 lieues sous les mers est un ravissement pour petits et grands, de ces pièces de théâtre qui réchauffent le coeur et laissent un souvenir impérissable. Une grande grande réussite. » Quatrième Mur « Drôle, brillant, féerique : le périple sous les mers que façonnent Christian Hecq et Valérie Lesort à partir du roman de Jules Verne est une pépite. À ne pas manquer. « La TerrasseAvec Éric Verdin, Pauline Tricot, Laurent Natrella, Rodolphe Poulain, Éric Prat, Mikael Fau et la voix de Cécile Bruneà partir de 8 ans Durée du spectacle : 1h20 (sans entracte) Information d’accès : Le Liberté est situé au cœur du réseau Mistral et des lignes de bus en nocturne les jeudis, vendredis et samedis. Les taxi-bus prennent le relais les autres soirs sur les communes de La Garde, La-Valette-du-Var et Toulon.Parking sous la place de la LibertéN° accès Personne à Mobilité Réduite : 09 800 840 40 Eric Ruf, Valérie Lesort, Christian Hecq, 20000 Lieues sous les mers 20000 Lieues sous les mers

TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR SURESNES place Stalingrad Hauts-de-Seine

