THEATRE DE SURESNES JEAN VILAR (2-007924) présente : ThéâtreDès 13 ans——————-HÉLÈNE APRÈS LA CHUTEDurée : 1h Le grand homme de théâtre Simon Abkarian explore nos récits mythologiques. Dans Hélène après la chute, il imagine les retrouvailles entre Ménélas, le roi de Sparte et son ancienne épouse Hélène, à la fin de la guerre de Troie. Et si, à la fin de la guerre de Troie, Ménélas, roi de Sparte et Hélène – qui lui fut enlevée par Pâris, ce qui déclencha le fameux conflit – se retrouvaient ? Comment se faire face après des années de séparation et comment se reconnaître ? Tel est le chemin emprunté par le dramaturge et metteur en scène Simon Abkarian dans son spectacle musical Hélène après la chute. Sur scène, la tragédie des retrouvailles se déploie et arrête le temps. Les deux personnages découvrent les ruines de leur amour, l’impossible corps à corps. Dans le dialogue désespéré d’Hélène et Ménélas, la mélancolie des notes jouées par la pianiste sur scène tisse les mots et les silences, souffle sur les cendres de la passion et réveille les ombres du passé. La tragédie mythologique devient alors profondément contemporaine. Texte et mise en scène Simon Abkarian Avec Aurore Frémont Hélène, Brontis Jodorowsky Ménélas, Pianiste Macha GharibianCollaboration artistique Pierre Ziadé, Création lumière Jean-Michel Bauer, Création décor Noëlle Ginefri, Création son Jean-Christophe Parmentier, Régie plateau Philippe Jasko, Maral Abkarian, Chef constructeur Philippe Jasko Ouverture des portes 30min avant la représentation.Les personnes à mobilité réduite doivent contacter la billetterie pour avoir des places PMR au numéro suivant : 01.46.97.98.10 Hélène après la chute Hélène après la chute

TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR SURESNES place Stalingrad Hauts-de-Seine

33.0

EUR33.0.

