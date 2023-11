Petrouchka ou le Choix d’Holubichka – Suresnes TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR, 3 décembre 2023, SURESNES.

Petrouchka ou le Choix d’Holubichka – Suresnes TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR. Un spectacle à la date du 2023-12-03 à 16:00 (2023-12-03 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

THEATRE DE SURESNES JEAN VILAR (2-007924) présente : DanseDès 7 ans—————-PETROUCHKAou le choix d’HolubichkaDurée : 55 mn Émilie Lalande revisite Petrouchka, célèbre ballet russe créé au début du XXe siècle sur la musique de Stravinsky. Entre danse et intrigues amoureuses, elle crée une rêverie contemporaine qui fait réfléchir sur notre monde. Comment trouver sa place dans un monde où tout semble artificiel ? Librement transposée dans une époque où l’hyper-consumérisme est roi, cette adaptation fait d’Holubichka le personnage central d’une réflexion poétique sur nos relations aux autres et à l’environnement. Qui Holubichka, poupée superficielle tiraillée entre deux univers antagonistes, choisira-t-elle entre Le Maure, figure flamboyante du pouvoir et de l’argent, et Petrouchka, symbole de la sensibilité et de la nature ? Émilie Lalande, friande de détournements d’objets, convoque l’art du papier de l’origamiste et scénographe Laure Devenelle pour explorer les thèmes qui lui sont chers : la place de la femme dans la société et l’écologie. Intimement liée à la musique d’Igor Stravinsky, son écriture chorégraphique offre au public de tous âges une version humaniste où l’espoir a toujours le dernier mot. Chorégraphie et mise en scène Émilie Lalande Avec Marius Delcourt, Nik Folini, Caroline Jaubert, Jean-Charles Jousni, Leonardo Santini, Jean Soubirou, Musique Igor Stravinsky, Conception lumières Jean-Bastien Nehr, Musiques additionnelles Émilie Lalande, Décors Laure Devenelle assistée de Diane Coquard, Costumes Marie Vernhes, Émilie Lalande, Assistante chorégraphique Anaïs Pensé, Direction technique Guillaume Rouan Ouverture des portes 30 min avant la représentation.Les personnes à mobilité réduite doivent contacter la billetterie pour avoir des places PMR au numéro suivant : 01.46.97.98.10 Emilie Lalande Emilie Lalande

Votre billet est ici

TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR SURESNES place Stalingrad Hauts-de-Seine

33.0

EUR33.0.

Votre billet est ici