Le Carnaval des Animaux… – Suresnes TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR, 12 novembre 2023, SURESNES.

Le Carnaval des Animaux… – Suresnes TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR. Un spectacle à la date du 2023-11-12 à 16:00 (2023-11-12 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

THEATRE DE SURESNES JEAN VILAR (2-007924) présente : Jeune publicDès 5 ans—————-LE CARNAVAL DES ANIMAUX Durée : 1h Chorégraphie et mise en scène Émilie LalandeLa chorégraphe Émilie Lalande réinvente Le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns, à l’aune des enjeux écologiques actuels. Cette parade animalière dansée et poétique émerveille. Cygne, ânes, poules et coqs… Les animaux du célèbre carnaval de Camille Saint-Saëns s’en donnent à cœur joie, animés par toutes les danses du riche langage chorégraphique d’Émilie Lalande. Préoccupée par la préservation de l’environnement en pleine urgence climatique et face à la dégradation massive de la biodiversité, la chorégraphe réenchante la création musicale du compositeur du XIXe siècle. Ce carnaval aux nombreux costumes questionne nos relations aux animaux et imagine des pistes pour cohabiter avec eux. On nous embarque dans un tour du monde dansé, teinté à la fois de fantaisie et de mélancolie, à la découverte d’une myriade d’espèces animales. C’est un manifeste pour la préservation du vivant qui se déploie sans oublier la joie. Un retour en enfance qui nous émerveille. Ouverture des portes 30 min avant la représentation.Les personnes à mobilité réduite doivent contacter la billetterie pour avoir des places PMR au numéro suivant : 01.46.97.98.10 Emilie Lalande Emilie Lalande

Votre billet est ici

TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR SURESNES place Stalingrad Hauts-de-Seine

14.0

EUR14.0.

