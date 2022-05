Visite en langue des signes française du mémorial du Mont-Valérien Mémorial du Mont-Valérien Suresnes Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Visite en langue des signes française du mémorial du Mont-Valérien Mémorial du Mont-Valérien, 21 septembre 2019 10:00, Suresnes. Samedi 21 septembre 2019, 10h00 Sur place Entrée gratuite sur inscription reservation@mont-valerien.fr, 0147284635 A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le mémorial du Mont-Valérien propose une visite guidée gratuite en Langue des signes française. A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le mémorial du Mont-Valérien propose une visite guidée gratuite en Langue des signes française. Le médiateur et l’interprète expliqueront, en simultané, les parcours des 1009 fusillés et l’histoire du mémorial de la France combattante. L’accessibilité des visiteurs en situation de handicap, tant adultes qu’enfants, constitue une priorité pour le mémorial du Mont-Valérien, haut lieu de la mémoire nationale. Le mémorial s’attache à garantir à tous un confort de visite optimal propre à la compréhension de l’histoire de ce lieu et des mémoires qu’il porte. Gratuit | Réservation nécessaire : reservation@mont-valerien.fr Dans la limite des places disponibles Mémorial du Mont-Valérien 1 avenue du professeur Léon Bernard, 92150 92150 Suresnes Quartier Plateau Ouest Hauts-de-Seine samedi 21 septembre 2019 – 10h00 à 12h00

